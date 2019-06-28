Москва, 28 июня, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Президент МАР, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) считает, что Россия должна дать адекватный ответ на дискредитацию базовых основ православия в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Неправительственная часть заокеанского истеблишмента делает ставку на формирование из Грузии изоляционистского проекта, изначально враждебного к соседям, прежде всего к России, который может стать плацдармом для обострения ситуации на Кавказе, а также очередным острым звеном в цепи нестабильности. Одной из целей, которой наступательно добиваются все эти «патриоты», является дискредитация базовых основ православия», — отметил Гаврилов.

Он допустил, что эта провокация «была направлена на разрушение нашей межпарламентской ассамблеи, думали, что наше единомыслие в области защиты православных ценностей можно разорвать».

«Но, конечно же, этого не будет! Дело в том, что нас, в частности, с Грузией связывает тысячелетняя история: общие святые Давид Гареджийский, Серафим Саровский, Лука Крымский, Александр Невский, Сергий Радонежский; прах грузинских князей на территории России и могилы наших солдат-освободителей Грузии, которые обеспечили независимость Грузии от агрессии южных соседей», — заявил депутат Госдумы.

По его мнению, «Россия должна дать адекватный ответ и не заниматься самоизоляцией».

«Мы должны более активно работать с гражданским обществом, с молодежью, особенно с православными кругами таких стран, как Грузия, с тем, чтобы переломить ситуацию и добиться понимания того, что кроме России, у этих стран нет более естественного и близкого соратника, который может сохранить независимость и целостность этих стран, помочь построить евразийский дом», — сказал Гаврилов.

В Грузии с 20 июня проходят массовые акции протеста, которые начались после визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ). После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга, в результате чего пострадали более 200 человек. Вместе с тем депутат сообщил о намерении вновь посетить Грузию.

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