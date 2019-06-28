Архангельск, 28 июня, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Мэрия Архангельска отреагировала на просьбы активистов-экологов отказаться от массовых запусков воздушных, гелиевых и световых шаров в День города 30 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили экологи движения «42».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Воздушные шары в небе

»Администрация разослала 116 образовательным учреждениям города письма, в которых рекомендовала не использовать воздушные, гелиевые и световые шары во время проведения массовых мероприятий, включая выпускные. На Дне города массового запуска воздушных шаров не будет. Это значит, что пришел конец кошмарной многолетней традиции запуска мусора в небо. Мы радуемся этой маленькой победе! Использование воздушных шаров на мероприятиях — это преднамеренное замусоривание территорий. Мы просим с пониманием отнестись всех любителей шариков — минутная радость не стоит чистоты нашей природы, которой мы так дорожим», — заявили активисты.

В администрации города корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что решение отказаться от старой традиции далось легко. Поддержали инициативу и учреждения культуры.

«Последствия запуска шаров в небо всем известны, поэтому мы сразу поддержали обращение и стали думать над тем, чем заменить эту зрелищную акцию для того, чтобы порадовать архангелогородцев в день города. К сожалению, белые ночи не позволяют нам использовать фейерверки — их просто не будет видно. Решением стало использование серпантина и серебряного дождя из блесток», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор Архангельского городского центра Ольга Абакшина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в некоторых городах России, в том числе Санкт-Петербурге и Сочи, уже действует запрет на запуск воздушных шаров во время общественных праздников.

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