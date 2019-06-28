Красноярск, 28 июня, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Во всех районах Красноярска продолжают работать передвижные эколаборатории. Чтобы проверить качество воздуха, на вызов горожан выезжает специальный автомобиль с компактно расположенным оборудованием.

Скриншот выпуска «Вести Красноярск», YouTube Передвижная эколаборатория

С помощью выдвижных зондов данные о воздухе попадают на приборы внутри машины, а затем на компьютер. После этого с полученными данными могут ознакомиться специалисты.

«Всего 15 загрязняющих веществ. В течение 20 минут данные отправляются в краевой центр мониторинга и на сайт Красэкологии», — передают «Вести Красноярск».

Видео: «Вести Красноярск», YouTube

Станции в Свердловском и Кировском районах — новые. Всего их в Красноярске девять. Спектр возможностей приборов широк — можно определить температуру и влажность воздуха, атмосферное давление или направление ветра.

Химические исследования проводятся в лаборатории Центра мониторинга, пробы воздуха изучаются по 400 показателям с помощью различных приборов. Всё это помогает в реализации проекта «Чистый воздух».

По словам министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Корчашкина, в 2019 году будет установлен и запущен новый пост в городе Канске.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин «Впереди ещё четыре поста. Таким образом, в распоряжении министерства для анализа ситуации по воздуху у нас будет 15 стационарных постов»

Красноярск — один из 12 российских городов, перечисленных в нацпроекте «Экология». Предполагается, что объём выбросов к 2024 году должен снизиться как минимум на 20%.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, передвижная эколаборатория работает круглосуточно.

По последним данным, с 17 по 23 июня 2019 года, на телефон горячей линии минэкологии поступило 53 звонка. Замеры проводились во всех районах города. Передвижная эколаборатория произвела 280 отборов проб воздуха.

Всего краевая наблюдательная сеть, в которую входят девять автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произвела более 34 тысяч отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентрации загрязняющих веществ зафиксирован в 90 случаях, что составляет 0,26% от общего числа отобранных проб.