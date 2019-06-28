Токио, 28 июня, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Отношения России и Великобритании в текущей ситуации нормализовать невозможно. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке, сообщает 28 июня Press Association со ссылкой на представителя Мэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Лидеры, уточнил представитель Мэй, обсуждали инцидент в Солсбери, обстановку на Украине, иранскую ядерную сделку и войну в Сирии. При этом глава британского правительства указала на невозможность нормализации отношений Москвы и Лондона до тех пор, пока Россия «не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия».

Мэй ясно дала понять, что британская сторона располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности России к атаке на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, и хочет, чтобы два человека, ответственных за инцидент с отравляющим веществом, предстали перед правосудием.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии встречи Путина и Мэй представитель британского премьер-министра назвал переговоры гарантией того, что позиция Лондона полностью понята российской стороной.

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