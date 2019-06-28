Истра, Московская область, 28 июня, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Присутствие учителя в рамках цифрового образования будет сокращено. Об этом 28 июня в подмосковной Истре сообщил президент Российской академии образования Юрий Зинченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Адриан ван Остаде. Учитель. 1662

Эксперт отметил, какие изменения ждут детей в возрасте от 7 до 12 лет при цифровом образовании.

«Уменьшается присутствия учителя. Это не плохо и не хорошо. Это надо иметь в виду и находить компенсаторные механизмы, когда включение цифровой образовательной среды необходимо минимизировать при помощи определенных действий», — отметил Зинченко.

Также специалист отметил, что, несмотря на развитие различных цифровых платформ, вопрос ответственности в электронном обучении остаётся открытым.

«Переход из обычной образовательной среды к цифровой, участие систем искусственного интеллекта, с одной стороны, индустрия над этим очень сильно работает, информационные среды совершенствуются, но вопрос — кто ответственен», — сказал эксперт.

Зинченко также назвал важной работу Роспотребнадзора по разработке СанПиНов для цифрового образования.