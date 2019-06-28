Осака, Япония, 28 июня, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 пригласил его в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Президент США прореагировал очень позитивно», — рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в связи с этим лидеры двух стран поговорили о том, «кто, какая страна сколько потеряла в годы войны и чья роль была решающей».

«Соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 июня, в японской Осаке, где проходит саммит G20, состоялась встреча президентов США и России. Стороны рассмотрели состояние двусторонних отношений между странами. Оба лидера согласились с тем, что улучшение отношений между двумя государствами отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира.

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