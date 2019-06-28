Исламабад, 28 июня, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Президент Пакистана Ашраф Гани после посещения столицы Пакистана, города Исламабад, прибыл в Лахор, об этом 28 июня сообщает Geo TV.

President.gov.af Ашраф Гани

Здесь глава Афганистана провел встречу с местными чиновниками, в ходе которой обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и сотрудничество в целях содействия миру.

Напомним, Ашраф Гани прибыл в Пакистан с двухдневным визитом, он провел переговоры с премьер-министром страны Имраном Ханом, а также с другими высокопоставленными чиновниками государства.

Одной из тем переговоров было урегулирование длительного конфликта между военными Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).