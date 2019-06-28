Бонн, Германия, 28 июня, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Ранним утром 28 июня в одном из отелей в немецком городе Бонн (Северный Рейн — Вестфалия) в районе Нордштадт произошел пожар. Спасатели сняли с горящей крыши пятерых человек, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

Hans Пожар

«В последнюю секунду спасателям удалось спасти их, используя пожарные и переносные лестницы», — говорится в сообщении пожарной службы.

Огонь полностью уничтожил мансардный этаж углового дома. В результате пожара госпитализированы шесть человек. Также ранения получил пожарный. Причины возгорания выясняет уголовная полиция.