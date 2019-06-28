Париж, 28 июня, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь») представили в Париже французскому сенатору Натали Гуле мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает 28 июня «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Мы будем идти к миру, у нас нет другого выхода», — отметил Рабинович при встрече с Гуле.

Депутат также призвал Францию оказать ему необходимую помощь в продвижении данного плана в Европе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что партия готова к прямым переговорам с ДНР и ЛНР и подписанию мирного соглашения с народными республиками.

Отметим также, что 26 июня на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил и средств сторонами конфликта, прописанное в Минских соглашениях.

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