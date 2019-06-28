Киев, 28 июня, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины трём ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), сообщили 28 июня в пресс-службе офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Высшей награды удостоились старший инженер-механик реакторного цеха ЧАЭС в 1983—1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха АЭС в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены ЧАЭС в 1976—2005 годах Борис Баранов (посмертно).

Их наградили за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

После первого взрыва, все трое спустились в бассейн, который находился под реактором и слили с него воду. Тем самым они предотвратили второй взрыв, который мог произойти в случае соприкосновения расплавленной радиоактивной массы с водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль», который, по его мнению, абсолютно недостоверно показывает те события и бросает тень на «настоящий подвиг советского народа», которым была ликвидация аварии на станции.

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