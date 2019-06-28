Омск, 28 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков произвёл кадровые перестановки, сообщили ИА REGNUM 28 июня в региональном правительстве.

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Заместителем председателя правительства, министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области с 29 июня 2019 года назначен Антон Заев. Соответственно, он освобождён от должности зампреда, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Министром промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, также с 29 июня, назначен Андрей Посаженников. 28 июня губернатор освободил его от должности министра промышленности, транспорта и инновационных технологий.

Министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области с 29 июня назначен Вадим Марыгин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Александр Бурков объявил о том, что в структуре правительства Омской области будут проведены изменения. В частности, он анонсировал появление новых министерств на базе двух существующих министерств и четырёх главных управлений.

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Справка: Андрей Посаженников родился 29 апреля 1974 года в селе Октябрьское Горьковского района Омской области. В 1996 году окончил Омский государственный аграрный университет по специальности бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности предприятия. Прошел профпереподготовку по программе «Государственное — муниципальное управление» в 2002—2003 годах. Начал трудовую деятельность в 1996 году в АОЗТ им. А. Ф. Романенко. С 8 сентября 2013 года по 25 июня 2018 года был главой Горьковского муниципального района Омской области. В июне 2018 года был назначен министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

Антон Заев родился в 1988 году в Алтайском крае. Окончил в 2010 году юридический факультет в Алтайском госуниверситете. Работал руководителем дорожно-строительных предприятий в Пскове и Ленинградской области. До назначения в правительство Омской области возглавлял государственное казенное учреждение Ярославской области «Ярославская дорожная служба». В июле 2018 года возглавил омское министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса. В декабре 2018 года назначен зампредседателя областного правительства, министром строительства и ЖКК.

Вадим Марыгин родился в 1975 году в городе Новочеркасск Ростовской области. Служил в МВД РФ. В 2010 году стал депутатом городской думы Новочеркасска, затем заместителем мэра Новочеркасска. С марта 2019 года являлся заместителем министра строительства и ЖКК Омской области.