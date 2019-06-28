Москва, 28 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Идея Минэкономразвития РФ о контроле за расходами российских граждан время от времени появляется снова и снова, поскольку считается, что таким образом можно бороться с теневыми доходами, давно ставшими массовым явлением в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Накопления

Но, по его мнению, практическая возможность реализации такого контроля и его «побочные эффекты» сами по себе создают проблемы, что раз за разом делает идею нежизнеспособной.

«Ведь такая практика уже была внедрена ранее — в 90-е и начале 2000-х годов при крупных покупках (недвижимость, машины, пакеты акций и пр.). Нужно было отчитываться о том, откуда средства. Но эффекта не было, поскольку само администрирование — дорогостоящее мероприятие. А доходов для бюджета практически оно не давало.

На претензии налоговиков о происхождении денег на покупки, как правило, следовал ответ об их многолетних накоплениях — своих или родственников. Доказать обратное — практически невозможно», — пояснил эксперт.

Другой способ уйти от назойливого контроля — покупки не на свои деньги, даже при их наличии, а на кредиты, с последующим быстрым погашением таких заимствований.

Итак, маловероятно, что и в этот раз дело о контроле над расходами граждан РФ сдвинется дальше слов и обсуждений.

«Гипотетически же введение данного массового контроля ещё больше усилило бы отчуждение людей от государства, недоверие, отказ от инвестирования личных средств. Вместо обеления, например, рынка финансовых услуг и привлечения внутренних ресурсов в экономику, можно получить, наоборот, расцвет «чёрного рынка» и ещё большее потенциальное недополучение бюджетных поступлений», — считает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. В МЭР эту идею опровергают.

Читайте также: Минэкономразвития предлагает установить контроль над расходами граждан