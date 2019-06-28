Ростов-на-Дону, 28 июня, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Футбольный концерт «Ростов» не смог договориться с организаторами концерта группы «Ленинград» о переносе выступления музыкального коллектива. Однако у жёлто-синих есть два пути решения проблемы.

Rostov-gorod.ru Стадион «Ростов-Арена»

Информацию о том, что концерт «Ленинграда» во главе с Сергеем Шнуровым на «Ростов-Арене» состоится в ранее обозначенный день — 13 сентября 2019 года, сообщает ряд массмедиа со ссылкой на журналиста Василия Конова. Вместе с тем «Ростову», если газон после концерта будет в непригодном для матча состоянии, предлагают либо провести матч на стадионе «Олимп-2», либо договориться с клубом «Ахмат» об обмене кругами.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» обратился к Шнурову с просьбой перенести дату концерта на 31 августа — 1 сентября. Тогда, по мнению футбольного клуба, агрономам хватило бы времени привести поле в порядок до ближайшего домашнего матча. Согласно календарю РПЛ на сезон 2019/20, «Ростов» 15 сентября примет на домашней арене «Ахмат».

Ранее против выступления группы «Ленинград» на «Ростов-Арене» выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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