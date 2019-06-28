Осака, Япония, 28 июня, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся в Японии на саммите G20, пригрозил не подписывать торговое соглашение между Европейским союзом и торгово-экономическим союзом МЕРКОСУР (субрегиональный торгово-экономический союз), сообщает Ouest-France.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Если Бразилия выйдет из Парижского соглашения, мы не сможем подписать торговые соглашения с ним», — заявил Эммануэль Макрон журналистам перед открытием саммита G20 в Осаке 28 июня.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон оказывает давление на партнеров, в связи с тем, что переговоры между ЕС и МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай), начавшиеся 20 лет назад, похоже, подходят к концу.

«Я не хочу заключать торговые соглашения с людьми, которые не следуют Парижскому соглашению и не выполняют наши обязательства в отношении биоразнообразия», — отметил глава французского государства.

В июне 340 европейских и южноамериканских неправительственных организаций (НПО) призвали стороны поставить под вопрос торговое соглашение ЕС — МЕРКОСУР «из-за ухудшения ситуации в области прав человека и экологии в Бразилии» после инаугурации крайне правого президента Бразилии Жаира Болсонару.

НПО потребовали строгих мер в отношении обезлесения в Бразилии и обязательств страны в рамках Парижского соглашения по климату.

Известно, что торговое соглашение между ЕС — МЕРКОСУР также горячо оспаривается среди европейских фермеров, которые боятся увеличения потока южноамериканских продуктов после отмены тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года и предусматривает обязательство стран, подписавших документ, сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.