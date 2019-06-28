Москва, 28 июня, 2019, 13:50 — ИА Регнум. На саммите G20 2019 года среди стран-участниц мероприятия не наблюдается никакой общности интересов. Об этом заявил декан высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяковв эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«На саммите мы не видим ни одной сплочённой экономической группировки. Американцы благодаря Трампу начали борьбу со всем миром, включая своих союзников», — заявил Третьяков.

«Китай и Россия уходят от доллара как можно дальше. Россия в золото преимущественно, Китай в свою валюту. Но брать на себя бремя обеспечения валютой всего мира он тоже не хочет», — продолжил он.

Все саммиты G20 последнего времени отличались бессодержательностью, что уже давно отмечают многие эксперты, указал Третьяков.

«Какими бы ни были помпезными, ограничиваются в лучшем случае общими подписанными декларациями, которые чаще всего не стоят той очень хорошей бумаги, на которой печатаются на нескольких языках. Всё сводится к важности или неважности, результативности или нерезультативности двухсторонник встреч», — добавил Третьяков.

В Японии в Осаке начался саммит «Большой двадцатки» — главы государств и представительные делегации собираются вместе в 14-й раз. Одним из наиболее ожидаемых событий саммита должна стать встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.