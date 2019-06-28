Минск, 28 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн. Об этом сообщил замглавы правительства Белоруссии Игорь Ляшенко на заседании в Минске, передает 28 июня БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Мозырскому заводу пришлось оптимизировать технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. Уже вышло из строя оборудование на $20 млн, отметил он.

Ляшенко уточнил, что подробный анализ ущерба проведут на заводе при плановом капитальном ремонте в августе. Российская сторона уведомлена о том, что сумма будет предъявлена к возмещению. Если договоренности об этом не будут достигнуты, вопрос будет решаться через суд, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть попала в трубопровод «Дружба», из-за чего экспорт сырья в некоторые страны был приостановлен. Позже выяснилось, что нефть умышленно загрязнили в Самарской области для сокрытия хищений. Идет расследование соответствующих уголовных дел.

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