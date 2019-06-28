Анкара, 28 июня, 2019, 13:50 — ИА Регнум. По данным министерства культуры и туризма Турции, за первые пять месяцев 2019 года туристический поток в страну увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает 28 июня Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

За указанный период страну посетило 12 млн 800 тыс. туристов, в то время как в 2018 году за пять месяцев в Турции побывало лишь 11 млн 500 тыс.

Самым популярным туристическим городом стал Стамбул — здесь побывало 5 млн 400 тыс. человек, вторым по популярности стал курортный город Анталия, его увидели 3 млн 100 тыс. человек.

Российских граждан в Турции побывало 1 млн 800 тыс., что составляет 13,1%, вторую строчку занимаю немцы — 1 млн 200 тыс. человек, а на третьем месте находятся граждане Болгарии — порядка 1 млн человек.