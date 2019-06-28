Симферополь, 28 июня, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Украинские политики наконец-то начали осознавать и реально воспринимать ситуацию с присоединением Крыма к России. Такое мнение высказал первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

Аполлинарий Васнецов. Крымский вид. 1893

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По его словам, доказательством тому служит последнее заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало «первым шагом к признанию Крыма российским регионом».

«Украинские политики первого эшелона начинают трезветь, — приводит РИА Новости слова Фикса. — Они начинают понимать, что пять лет были то ли в заблуждении, то ли в каком-то состоянии непонятном, связанном с потерей памяти. А сейчас к ним приходит разум».

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Также первый вице-спикер крымского парламента отметил, что ему очень приятно признавать, что «Порошенко начинает умнеть».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. Делегацию России пригласили к участию в июньской сессии ассамблеи, делегация Украины в знак протеста покинула заседание.

Позднее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что восстановление полномочий России в ПАСЕ стало первым шагом к признанию Крыма российским регионом.