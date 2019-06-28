Рязань, 28 июня, 2019, 13:46 — ИА Регнум. После проверки Генпрокуратуры РФ 20 должностных лиц правительства Рязанской области наказали за нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщила пресс-служба ведомства, региональные министры сами повышали себе премии, а чиновники «отписками» отвечали на обращения граждан о возможных коррупционных нарушениях, не предоставляли сведения о доходах и не сообщали руководителям о конфликте интересов.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц: 12 министров правительства Рязанской области, три заместителя министра, четыре руководителя в аппарате правительства Рязанской области и заместитель начальника отдела министерства транспорта и автомобильных дорог. Губернатору внесли представление с требованием устранить нарушения и изменить нормативные правовые акты, содержавшие коррупциогенные факторы.

В частности, президентским указам соответствовали не все перечни должностей, на которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и имуществе. Также антикоррупционному законодательству не соответствовали порядки уведомления руководителей о попытках склонить чиновников ко взяточничеству. Граждане, сообщавшие о коррупционных правонарушениях, получали от чиновников только формальные ответы, а полученная от них информация не доходила до правоохранительных органов. Региональное министерство образования также получало жалобы на поборы в школах, но не приняло мер и не провело необходимых проверок. Регулярные денежные сборы, которые директора школ накладывали на родителей учеников, чиновники расценивали как «благотворительность».

Ряд министров без обоснования сами установили себе повышенный размер ежемесячных надбавок к зарплате — «за особые условия гражданской службы». Также, по данным прокуратуры, подведомственные органам госвласти организации не разрабатывали и не принимали мер по предупреждению коррупции.