Киев, 28 июня, 2019, 13:38 — ИА Регнум. На Украине политики и чиновники по-разному оценивают действия главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по освобождению четверых украинцев из тюрем Донецка и Луганска.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

В частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что накануне парламентских выборов Медведчук начал «торговать» украинцами с Киевом.

«Как бы это жестко не звучало, но выглядит так, что он торгует нашими людьми. Вот он четырех. Почему не всех, почему не 20, почему именно этих? Мы конечно молимся за каждого украинца (военнопленных и политических заключенных), которые незаконно удерживается в Российской Федерации, чтобы они вернулись домой», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что Медведчук «работает на Кремль и Россию, а не на Украину».

«Но то, что делает Медведчук демонстрируя свою связку и завязку с Кремлем это делается для того, чтобы под выборы показать свою якобы способность работать от Украины. На самом деле он работает от Кремля. На самом деле он работает от Российской Федерации. Безусловно, ожидая наших пленных мы должны давать четкую оценку действиям этого политика», — добавила она.

В свою очередь, внефракционный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за слова критики в адрес Медведчука, которые он сделал на брифинге 27 июня, комментируя освобождение украинских граждан. В то же время он сообщил, что служба безопасности Украины положительно расценила освобождение пленных.

«Надо отдать должное службе безопасности Украины, которая отреагировала. Они отметили позитив в действиях Виктора Медведчука и сказали, что готовы встретить освобожденных», — сказал Шуфрич 28 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, он не связывает освобождение украинских пленных с участием Медведчука в парламентских выборах.

Напомним, 27 июня Медведчук договорился об освобождении четверых граждан Украины (трое солдат и один гражданский) из тюрем Донецка и Луганска. Примечательно, что с декабря 2017 года представителю Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Медведчуку не удавалось организовать освобождение или обмен пленными.

Как сообщалось, 27 июня президент Зеленский заявил, что Киеву и Москве не нужен посредник Медведчук в переговорах.

Ранее, в мае, Зеленский заявил, что главным условием для начала диалога между Киевом и Москвой является освобождение украинских заложников и политзаключенных