Тбилиси, 28 июня, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал публичное «признание» в совершенных им «проступках» и «грехах» и с присущей ему «иронией» сделал это в своем очередном видеообращении через соцсеть Facebook. Он признался в том, что «построил Грузию, вывел ее экономику на двузначный показатель роста, дал стране свет и газ» и совершил много других дел для того, чтобы в 2012 году передать это все в руки Иванишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Это я привел в 2012 году Иванишвили, чтобы показать тем, кому я не нравился, как можно отбросить все это назад», — примерно так пояснил свои действия Саакашвили.

По его информации, сейчас олигарх Бидзина Иванишвили, являющийся председателем партии «Грузинская мечта», в Тбилиси не находится. Он курсирует между родным селением Чорвила Сачхерского района и приморским курортом Шекветили, где у Иванишвилим также имеются земли и резиденция.

«Иванишвили напуган. Он прижат к стене как крыса. Курсирует между Чорвилой и Шекветили», — сообщил экс-президент.

Поэтому свидетелем акции, которая минувшей ночью добралась до его бизнес-центра в Тбилиси, Иванишвили не был. Тем не менее Михаил Саакашвили воодушевлен тоном акции и упорством ее организаторов, которые ежедневно собираются у здания парламента для выражения протеста и находят для этого все новые и новые формы. Одной из форм является завершение акции шествием к тем местам, которые ассоциируются с нынешней властью.

Первым таким местом был центральный офис правящей партии «Грузинская мечта», к которому митингующие пришли три дня назад, пошумели, освистали, выкрикнули лозунги против России и нынешнего правительства и ушли. Их слушателями были уже отошедшее ко сну, но разбуженное шумом местное население и охрана офиса, а также мобилизованная на улицах полиция.

Аналогичное шествие днем позже было устроено к зданию администрации правительства, а 27 июня объектом выражения протеста стал бизнес-центр Иванишвили на горе Мтацминда.

По информации экс-президента, помимо стеклянного здания у этого сооружения есть еще 5 этажей под землей и бункер, где припасены запасы продовольствия, оружия и всех необходимых предметов.

«Я знаю, что там есть бункер, потому что он обращался за разрешением в мэрию Тбилиси, и это было еще до 2012 года», — заявил Саакашвили.

Он также признался, что и Гаврилова в Грузию тоже привез он и подстроил всю эту провокацию в парламенте.

«Конечно, Гаврилова в Грузию привез я. И в 2013 году я привез его, во время моего президентства, и сейчас. И пули из купленного мною оружия тоже выпустил я, отсюда, из Донецка, из окопов, где я затаился», — иронично «признавался» в своем обращении экс-президент.

Подчеркнув, что виной и головой всем развивающимся в Грузии процессам является Иванишвили, Михаил Саакашвили подбросил участникам акции новые требования. Он удивлен, что не слышит на митингах требований отставки главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, подразделения которого участвовали в разгоне митинга 20 июня, или начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, который выдворил журналистов из парламента перед началом разгона акции.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.