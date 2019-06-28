Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга подсчитала средний размер платы горожан за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2019 года, с учетом проведенной оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Как сообщало ИА REGNUM, Смольный утвердил тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение на период с 1 июля 2019 года. Впервые они не увеличатся, а снизятся на 0,6% по сравнению с действующими в настоящее время тарифами. По остальным тарифам рост будет минимальным.

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Конкретные цифры для каждого жилого помещения будут зависеть от целого ряда факторов, определяющим среди которых является наличие или отсутствие в доме газификации.

По подсчетам жилинспекции, в квартире с электроплитой для семьи из трех человек при расчете по нормативам потребления коммунальных услуг прирост платежей с 1 июля составит всего 8,67 рубля (0,4%) по сравнению с январем 2019 года. В квартире, оборудованной газовой плитой, прирост платежей составит 3,0% в месяц по сравнению с тарифами, действующими в первом полугодии 2019 года.

«Величина прироста платежа гражданина за содержание жилого помещения <…> будет зависеть от принятых на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решений об установлении размера платы, а также от площади жилого помещения, приходящейся на одного человека в квартире», — добавляют в Государственной жилищной инспекции.

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«Платежи горожан должны расходоваться рачительно. Почему бесхозяйственность должна ложиться на их плечи? Это не правильно. Во всех снабжающих организациях города мы наводим порядок», — заявил сегодня, 28 июня, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя ситуацию с заморозкой тарифов на учлуги ЖКХ. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».