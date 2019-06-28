Ни блокчейн, ни цифровые технологии не изменят экономику РФ – прогноз
Москва, 28 июня, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Несмотря на внедрение в РФ цифровых технологий и блокчейна, приоритеты правительства не меняются, и оно продолжает принимать решения в пользу только одной части общества — сырьевой олигархии, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 28 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Экономист подчеркнул, что проблема российской экономики заключается не в качестве управления и не в том, что при принятии решений правительство РФ руководствуется недостаточной информацией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России поддержало законопроект об уточнении правовых норм с целью создания так называемых цифровых профилей физических и юридических лиц — совокупности цифровых записей, содержащихся в государственных информационных системах.
В частности, законопроект даст определение ряду понятий и создаст условия для введения электронного удостоверения личности на основе единой системы идентификации и аутентификации. Отмечается, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов, поскольку для наполнения цифрового профиля будут использованы существующие государственные и муниципальные информационные системы.