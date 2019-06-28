Москва, 28 июня, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Несмотря на внедрение в РФ цифровых технологий и блокчейна, приоритеты правительства не меняются, и оно продолжает принимать решения в пользу только одной части общества — сырьевой олигархии, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 28 июня корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж. Анатолий Солин. 1986. СССР. Деньги

«Цифровая экономика», «блокчейн» — хорошие слова, — сказал Комолов. — Все прекрасно понимают, что они в общественном сознании ассоциируются с чем-то прогрессивным, перспективным и инновационным. Но спрашивается, прежде чем переходить к блокчейну, нельзя ли осуществить более простые преобразования — например, обновить инфраструктуру не блокчейном, а прокладкой новых труб для подачи тепла в дома? Их износ растёт стремительными темпами».

Экономист подчеркнул, что проблема российской экономики заключается не в качестве управления и не в том, что при принятии решений правительство РФ руководствуется недостаточной информацией.

«Решения принимаются в пользу одной части общества, одной отрасли — сырьевых олигархов, — сказал Комолов. — По этой причине хоть блокчейн, хоть цифровые технологии — от этого приоритеты российского правительства не поменяются. И даже можно сказать, чем более эффективные инструменты находятся в их руках, тем эффективнее они будут отстаивать интересы российской сырьевой олигархии. Может быть, от этого простому человеку станет только хуже. Мы видим как, например, налоговая служба эффективно применяет информационные технологии и электронный документооборот и очень неплохо собирает налоги, но вопрос — куда идут эти деньги? Станет ли от этого человеку жить лучше? Мы видим, что собираемость налогов растёт, но пенсионная реформа всё равно была проведена, и принят ещё целый ряд реформ, которые бьют по карману простого трудящегося».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России поддержало законопроект об уточнении правовых норм с целью создания так называемых цифровых профилей физических и юридических лиц — совокупности цифровых записей, содержащихся в государственных информационных системах.

В частности, законопроект даст определение ряду понятий и создаст условия для введения электронного удостоверения личности на основе единой системы идентификации и аутентификации. Отмечается, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов, поскольку для наполнения цифрового профиля будут использованы существующие государственные и муниципальные информационные системы.