Иркутск, 28 июня, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Учёт колониальных и редких видов птиц провели исследователи из Иркутска на территории Кабанского заказника и сопредельных участках дельты реки Селенги, сообщает 28 июня пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ).

Baikalzapovednik.ru Стая птиц в Кабанском заказнике

В работе приняли участие научный сотрудник Байкальского заповедника Юрий Анисимов, специалист отдела экологического просвещения заповедника Михаил Суранов, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Игорь Фефелов. Группа обследована площадь порядка 134 квадратных километров, в том числе 70 — в пределах Кабанского заказника.

По итогам экспедиции и учёта пернатых орнилогоги получили данные о численности и распределении в дельте Селенги видов, занесенных в Красные книги. В частности обнаружены черный аист, скопа, орлан-белохвост, чеграва и колпица, внесенные в Красную книгу России.

Ещё 15 видов внесены в Красную книгу Бурятии, один вид — в приложение к Красной книге России, и три вида в приложение к Красной книге Бурятии.

Игорь Фефелов «В связи с повышением уровня воды в этом году, произошло перераспределение поселений чайковых птиц. В частности, в связи с затоплением большей части карги (каменистая или песчаная отмель — прим. ред.) произошло укрупнение колоний монгольской чайки на возвышенных островах нижней дельты и появление дисперсных поселений вида на возвышенностях и ондатровых хатках. Часть монгольских чаек переселилась с карги. Общее число поселений чайковых птиц увеличилось за счет перераспределения, связанного с повышением уровня воды. Тем не менее, численность мелких чайковых в заказнике остается невысокой. Встречены, хотя и в малом числе, редкие для дельты виды чайковых — одна особь малой чайки и три особи черной крачки».

За время экспедиции орнитологи обнаружили 38 гнездовых поселений околоводных птиц с общей численностью около 3 150 особей без учета большого баклана, а также 5 400 жилых гнезд баклана в одном поселении. Стоит отметить, что численность большого баклана остается на том же уровне, что и в прошлом году. Кроме того, во время экспедиции обнаружены жилые гнезда орлана-белохвоста, определена ситуация с дубровником, белой лазоревкой, серым журавлем и лебедем-кликуном, а также обнаружена скопа и серый гусь. Численность остальных особо охраняемых видов птиц дельты, по мнению исследователей, в целом остается на прошлогоднем уровне.