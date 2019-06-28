Москва, 28 июня, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ предложило ввести контроль расходами простых граждан. При этом теневой бизнес в России, по оценкам Всемирного банка, составляет 300 млрд долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM PR-директор ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Почему же до сих пор не поставят в приоритет борьбу с ним? Всё просто: регулировать бизнес в России намного сложнее, чем подсматривать в дырявые карманы обедневших за последние пять лет российских граждан», — объяснил эксперт.

Важно принять действенные меры и по возвращению капитала российского происхождения из-за рубежа. А его накопилось в офшорах на сумму 1,5 трлн долларов. Вот где непаханое поле для работы.

«Если хотя бы частично решить обе проблемы, не трогая еще молчаливых и не протестующих перекредитованных граждан, живущих от зарплаты до зарплаты, то в итоге и пенсионный возраст в России можно снизить, а инвестиционный климат улучшить», — полагает Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

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