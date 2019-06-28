Вашингтон, 28 июня, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в Турции Дэвида Саттерфилда, об этом 28 июня сообщается на официальной странице посольства Соединенных Штатов в Анкаре в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«У нас есть волнующие новости! Вчера вечером сенат США подтвердил, что Дэвид Саттерфилд будет следующим послом в Турции. Мы с нетерпением ждем его прибытия. Оставайтесь с нами!» — отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

Напомним, Дэвид Саттерфилд родился в 1954 году, он специализируется на регионе Ближнего Востока. В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла в Турции.