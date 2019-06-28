Москва, 28 июня, 2019, 12:53 — ИА Регнум. За пять месяцев 2019 года Ространснадзор вынес более 5 тыс. постановлений иностранным перевозчикам, уклоняющимся от оплаты по системе «Платон», на общую сумму свыше 26 млн рублей. При этом были задержаны до оплаты штрафа более 3 600 грузовых автомобилей. Такие данные озвучены 27 июня на заседании Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС), сообщает Минтранс РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грузовые автомобили

Большинство иностранных перевозчиков соблюдают правила, имеют опыт работы в других странах, где действуют аналогичные системы взимания платы.

«Зарубежные компании понимают риск задержания транспортного средства до оплаты штрафа, они в разы реже нарушают законодательство в этой части. Российским перевозчикам за пять месяцев этого года федеральным ЦАФАП вынесено более полумиллиона постановлений, треть из которых — на ранее незарегистрированные большегрузы», — отметил и.о. начальника Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Алексей Сергеев.

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На сегодняшний день 496 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в госсистеме «Платон» более 1,19 млн транспортных средств, среди которых почти 250 тысяч автомобилей принадлежат иностранным предпринимателям, 310 большегрузов — перевозчикам из Китая. От общей суммы собранных в Дорожный фонд средств (77,5 млрд рублей) более 15% приходится на платежи зарубежных перевозчиков.

«Запуск первого в России ЦАФАП федерального охвата, и передача полномочий по автоматической фиксации Ространснадзору обеспечили рост всех ключевых показателей госсистемы «Платон». В первом квартале 2019 года более 23 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировались в госсистеме «Платон», что на 40% больше аналогичного показателя предыдущего года. Рост поступлений в Дорожный фонд России от госсистемы «Платон» за первый квартал 2019 года превысил 45% по сравнению с 2018 годом. В частности, за февраль этого года на ремонт дорог и мостов перечислено на 50% больше, чем за февраль предыдущего года. В период с 15 мая по 15 июня установлен рекорд по сумме собранных средств — 2,8 млрд руб. за месяц», — рассказал генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков.