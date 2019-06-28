Москва, 28 июня, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Рубль 28 июня продолжает торговаться в тесном диапазоне, практически без изменений внутри дня. Пара доллар/рубль не отходит от уровня 63 руб., за который еще предстоит побороться. Нефть тоже торгуется невнятно и не подает значимых сигналов российской валюте, расположившись чуть ниже области $65,50 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На рынке Форекс доллар находится под некоторым давлением, что помогает рублю удерживаться на плаву, несмотря на нервозность инвесторов, которые не проявляют желания покупать рисковые активы в свете саммита в Японии. Определенную поддержку наша валюта получает на ожиданиях диалога Путина и Трампа.

На какой-то значимый прорыв в отношениях двух стран участники рынка не рассчитывают, но все же надеются хотя бы на некоторое потепление риторики, что может благоприятно отразиться на российских активах в целом», — пояснил эксперт.

Поскольку саммит завершается 29 июня, основная реакция мировых рынков, включая российский, придется на понедельник. В зависимости от общих итогов, активы с большой долей вероятности откроются с гэпом.

«В краткосрочной перспективе попытки роста пары доллар/рубль будут и далее пресекаться немногим выше уровня 63 руб., но и потенциал снижения тоже ограничен в силу нежелания трейдеров рисковать перед важными заявлениями из Японии», — полагает эксперт.

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