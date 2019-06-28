Минск, 28 июня, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Российская и белорусская стороны не планируют вносить поправки в договор о создании Союзного государства. Об этом заявил 28 июня журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей в преддверии встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Он отметил, что лидеры обсудят весь спектр двусторонних отношений, включая вопросы развития интеграции. Встреча намечена на 30 июня, Путин планирует посетить церемонию закрытия II Европейских игр.

Никаких поправок в Союзный договор не предполагается, уточнил Макей. Речь идет о полномасштабном выполнении мероприятий, предусмотренных существующим договором. В настоящее время идет анализ положений, которые по разным причинам не были выполнены, добавил он.

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