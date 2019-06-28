Манхэттен, США, 28 июня, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Активистка движения ЛГБТ+ Робин Тайлер рассказала о Стоунволльских бунтах в 1969 году. Очевидица событий призвала современную молодежь не забывать о своих правах. Интервью с представительницей ЛГБТ-сообщества опубликовало издание The Independent 27 июня.

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28 июня 1969 года после полицейского рейда с задержанием гомосексуалов в гей-баре Stonewall Inn в Манхэттене жители Нью-Йорка, отличающиеся нетрадиционной ориентацией, вышли на улицы города с плакатами, призывающими покончить с дискриминацией гомосексуалов. По словам Робин Тайлер, аресты представителей сексуальных меньшинств были для конца 60-х годов обычным делом, но массовое скопление негативно настроенных людей в тот период испугало полицейских.

Робин Тайлер «Они не ожидали этого, и я думаю, что они были шокированы, так как они потратили столько лет на то, чтобы зверствовать над нами, арестовывать и терроризировать нас».

Тайлер рассказала, что полицейские были вооружены дубинками. В определенный момент протестующим пришлось отступить, и тогда активисты залезали на телефонные столбы и бросали в полицейские машины алюминиевые банки и кирпичи.

По мнению ЛГБТ-активистки, то, что люди вышли на улицы не с одиночными пикетами, а коллективно, позволило представителям власти увидеть и понять, что ситуация с ущемлением прав представителей определенной группы людей никогда не касалась одного конкретного человека, а являлась проблемой целого движения. В современном мире, считает Робин Тайлер, молодежь должна держаться вместе и отстаивать свои права и возможности, поскольку текущее стабильное положение ЛГБТ-сообщества в мире может измениться в любой момент.

Из-за событий, произошедших 50 лет назад в Нью-Йорке, июнь во многих странах мира называется месяцем гордости ЛГБТ-сообщества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Google запретил своим сотрудникам критиковать ЛГБТ-движение, в противном случае действия работников будут рассматриваться как нарушение кодекса поведения компании. Такое предупреждение было разослано по внутренним каналам Google.

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