Осака, Япония, 28 июня, 2019, 12:40 — ИА Регнум. На полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на проявленное Трампом дружелюбие, Берлин не ожидает прогресса в германо-американских отношениях, переживающих кризис, передает немецкий канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Она великолепный друг. Фантастическая женщина!» — сказал президент США, в то время как Меркель сидела рядом с несчастным выражением лица. Возможно, она просто не готова принимать комплименты в половине третьего ночи по берлинскому времени. Но более вероятно то, что она знает, что за этими словами не последует никаких позитивных для Германии изменений, иронизирует n-tv.

Отмечается, что США блокируют все решения, за реализацию которых сражается Германия на мировой арене. Это соглашения по климату, договоры о миграции и свободной торговле, призывы к мирному урегулированию иранского вопроса. Без США все страны Запада, выступающие за рынок и демократию, теряют свою силу.

Для Ангелы Меркель этот саммит может принести лишь результаты в отдельных, мелких вопросах. Здесь ее игровое поле — это политика маленьких шагов.