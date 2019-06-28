Абуджа, 28 июня, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Международная служба такси Uber Technologies Inc планирует выйти на рынки еще двух стран Западной Африки, а также ввести службу лодочного такси в экономической столице Нигерии Лагос, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление старшего ведущего представителя компании Uber по ведению бизнеса Брукса Энтвистла, данное им в интервью 27 июня.

(сс) Nucleo Editorial Такси

По информации агентства, многие страны Африки южнее Сахары отличаются сравнительно небольшим уровнем владения личными автомобилями, стремительным ростом населения и отсутствием эффективной системы общественного транспорта в развивающихся быстрыми темпами городах.

Uber уже присутствует на рынках южной и восточной Африки, где в системе зарегистрировано более 36 тысяч активных водителей, однако по большей мере не работает в западной Африке, не считая Нигерию и Гану, сообщает агентство. В связи со сложившейся ситуацией Энтвистл назвал западную Африку зоной потенциального расширения компании. Он сообщил, что в настоящее время проводятся переговоры с соответствующими регулирующими органами Кот-д'Ивуара и Сенегала.

«Сегодня мы говорили о западной Африке как о большом приоритете для роста и развития нашей компании», — сказал Энтвистл.

Также Энтвистл сообщил о намерении создания службы лодочного такси в нигерийском городе Лагос. Подобная служба уже успешно развивается в индийском Мумбаи, сообщил он.