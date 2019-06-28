Литва готовится к войне с РФ, США к переговорам с КНДР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- СМИ: Россия и Китай переходят на расчёты в нацвалютах;
- Путин заявил, что либеральная идея себя изжила;
- Власти Абхазии ограничили пересечение границы с Грузией;
- Литва активно готовится к войне с Россией;
- США готовы к переговорам с Пхеньяном.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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