У вкладчиков финансовой пирамиды выманили более 1 млрд рублей
Москва, 28 июня, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Совокупный ущерб более 1 млрд рублей нанесен вкладчикам финансовой пирамиды с головным офисом в Ивановской области. Предполагаемые организаторы мошенничества задержаны полицией, сообщила 28 июня журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники, действуя от имени иностранной инвестиционной компании, предлагали вкладчикам дивиденды в 36% годовых. Они обещали вложить средства в строительный бизнес и сферу ЖКХ, но вместо этого выводили их за рубеж или вкладывали в подконтрольный бизнес.
По данным полиции, за период с 2016 по 2019 годы от действий мошенников пострадали более двух тысяч человек. Филиалы пирамиды действовали в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.
В рамках уголовного дела о мошенничестве арестованы два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала организации.
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