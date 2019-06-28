Москва, 28 июня, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Совокупный ущерб более 1 млрд рублей нанесен вкладчикам финансовой пирамиды с головным офисом в Ивановской области. Предполагаемые организаторы мошенничества задержаны полицией, сообщила 28 июня журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Злоумышленники, действуя от имени иностранной инвестиционной компании, предлагали вкладчикам дивиденды в 36% годовых. Они обещали вложить средства в строительный бизнес и сферу ЖКХ, но вместо этого выводили их за рубеж или вкладывали в подконтрольный бизнес.

По данным полиции, за период с 2016 по 2019 годы от действий мошенников пострадали более двух тысяч человек. Филиалы пирамиды действовали в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

В рамках уголовного дела о мошенничестве арестованы два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала организации.

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