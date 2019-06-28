Москва, 28 июня, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов и планшетов, продаваемых на территории России, устанавливать на устройства российские приложения и операционную систему для мобильных устройств. Вопрос о продвижении отечественного программного обеспечения, действительно, стоит в России очень остро, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

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«Это особенно актуально для такой базовой программы и необходимой на каждом устройстве программы, как операционная система. Однако на предельно динамичном и транснациональном рынке программного обеспечения тактика законодательного принуждения к использованию тех или иных программных продуктов вряд ли способна принести ощутимые результаты», — считает эксперт.

Запреты на использование иностранного программного обеспечения обоснованы и должны неукоснительно соблюдаться во всех сферах, связанных с оборонной промышленностью и армией. Гражданский же пользователь может и будет делать выбор в пользу удобного и эргономичного дизайна программных продуктов.

«Именно таким и должно быть программное обеспечение российского производства. Есть значительное число успешных примеров такого рода, например, линейка продуктов компании 1С, заслуженно завоевавшая широкую популярность», — отметил Садыков.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон о связи, согласно которым производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

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