Анкара, 28 июня, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Прокуратура Турции выдала ордера на арест 27 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 28 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Среди подозреваемых в сотрудничестве с организацией, признанной в стране террористической, присутствуют также 11 военнослужащих.

Напомним, организацию ФЕТО возглавляет религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый Анкарой в попытке государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года.

Тогда в ходе неудавшегося путча погибли свыше 250 человек, более 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отвергает выдвинутые против него обвинения, предпочитая скрываться в США.