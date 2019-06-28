Москва, 28 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В сентябре у российских дилеров появятся новые пикапы T6 от китайской государственной компании JAC Motors. Об этом сообщает пресс-служба «Джак автомобиль».

Авто.IronHorse JAC T6

Сообщается, что старт продаж новой китайской модели пикапов запланирован на 1 сентября 2019 года. Ближе к этой дате станут известны цены на новинку.

На данный момент в России представлены только две модели кроссоверов от китайского производителя. Это автомобили JAC S3 и JAC S5. Они производятся на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

Колесная база нового пикапа JAC T6 составляет 3090 мм. Он относится к классу среднеразмерных пикапов. В кабине новинки могут поместиться пять человек, поскольку он вмещает два ряда кресел. Размер грузового отсека JAC T6 составляет 1520×1520×470 мм.

На российском рынке будет продаваться модель 4×4 с бензиновым и дизельным двигателем на 2 л. с турбонаддувом. Мощность бензинового агрегата составит 177 л. с., а дизельного — 136 л. с. Оба мотора будут идти в паре с механической 6-ступенчатой КП.

В России новинка будет предложена в комплектациях Intermediate и Full Extra. При том, что в обе эти версии уже будет иметь легкосплавные колесные диски, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, кондиционер, регулируемое по высоте мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, задние парктроники и центральный замок. Кроме того, в них будут установлены фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира.

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