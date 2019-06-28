Москва, 28 июня, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин останется советником генерального директора московского ХК «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Nhl.com Александр Овечкин

Овечкин занимал пост советника президента «Динамо» с 2010 по 2017 год. А с 2018 года он является советником генерального директора клуба.

Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год, а также в сезоне 2012/13 во время локаута в НХЛ.

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