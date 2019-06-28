Самара, 28 июня, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Самаре задержаны семеро местных жителей — членов преступной группы, которые подозреваются в нападении на чиновника, главу Росимущества по Москве, ныне являющегося руководителем Росимущества по Самарской области. Как полагает следствие, группа причастна не только к совершению данного преступления, но и иных подобных нападений по найму на граждан, сообщает СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Следствием установлено, что 10 ноября 2018 года примерно в 20 часов несколько человек, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли в жилой дом, расположенный в Красноярском районе Самарской области, где причинили тяжкий вред здоровью мужчине 1969 года рождения. На момент совершения преступления потерпевший являлся врио руководителя Росимущества по городу Москве. Злоумышленники в момент совершения преступления находились в масках, что затрудняло их опознание потерпевшим и свидетелями, присутствующими в доме в момент нападения», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было проверено более 2 тысяч владельцев автомашин и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершения преступления. А 25 и 26 июня 2019 года были задержаны семеро местных жителей. Трое из них подозреваются в нападении на руководителя ТУ Росимущества в Самарской области: Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц. Двое из них свою причастность к совершению преступления в качестве исполнителей подтверждают и дают признательные показания, указывая на то, что нападение совершили по найму, получив в зависимости от роли каждого за совершенное деяние денежное вознаграждение в размере от 125 до 150 тысяч рублей, а телесные повреждения наносили арматурой, дубинками и ножом.

Кроме того, задержан Андрей Филимошин, который свою причастность к преступлению отрицает, однако следствие полагает, что именно он выступал в роли посредника между заказчиком и исполнителями преступления и в том числе передавал денежное вознаграждение исполнителям.

Основной версией совершенного преступления следствие считает профессиональную деятельность потерпевшего.

Кроме того, как полагает следствие, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц, а также задержанные Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев участвовали в подобных нападениях (не менее двух) на других жителей Самарской области по найму за денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого от 40 до 200 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Двое подозреваемых заключены под стражу на два месяца, решается вопрос об избрании меры пресечения другим.