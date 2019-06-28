Астана, 28 июня, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил новому руководителю своей администрации Крымбеку Кушербаеву модернизировать работу администрации президента. Об этом глава государства написал 28 июня на своей странице в Twitter.

Касым-Жомарт Токаев

ИА REGNUM ), выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия с центральными и местными органами власти». Касым-Жомарт Токаев «Поставил перед ним ряд задач по модернизации работы АП (администрации президента — примечание), выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия с центральными и местными органами власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня президент Казахстана подписал указ о назначении Крымбека Кушербаева руководителем своей администрации. Ранее он занимал должность акима (мэра) Кызыл-Ординской области. Бывший глава администрации Бакытжан Сагинатев освобожден с должности в связи с переходом на другое место работы.