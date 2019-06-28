Симферополь, 28 июня, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Украина нанесла Крыму ущерб на миллиард рублей после его воссоединения с Россией. Об этом 28 июня на заседании рабочей группы крымского парламента сообщила заместитель председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«Отдельным блоком в работе значатся потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины — общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, составил 1 млрд рублей, недополученных выгод — 1,5 млрд рублей», — отметила Виноградова.

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчётам крымских депутатов, сумма упущенных выгод российского полуострова за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.