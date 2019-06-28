Москва, 28 июня, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Правительство России поддержало законопроект об уточнении правовых норм с целью создания так называемых цифровых профилей физических и юридических лиц — совокупности цифровых записей, содержащихся в государственных информационных системах. Об этом 28 июня сообщается на сайте правительства РФ.

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«Законопроект формирует правовую основу для создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, а также создаст условия для дальнейшего развития сферы электронных услуг, торговли и сделок, совершенных в электронной форме. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в сообщении.

В частности, законопроект даст определение ряду понятий и создаст условия для введения электронного удостоверения личности на основе единой системы идентификации и аутентификации. Отмечается, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов, поскольку для наполнения цифрового профиля будут использованы существующие государственные и муниципальные информационные системы.

Законопроектом предусматривает внесение изменений в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «О связи» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Вносит в Госдуму его заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.