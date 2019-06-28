Калининград, 28 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Бесплатная электронная виза с целью посещения Калининградской области для граждан 53 стран — решение не на словах, а на деле вопроса о безвизовом режиме между Россией и Европейским союзом, заявил посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов в эфире радио Baltkom.

ИА Красная Весна Рыбная деревня. Калининград

«Да, действительно такое решение принято. Граждане Латвии могут заполнять визы. Бесплатно. Надо только правильно набрать электронный адрес, заполнить анкету на получение электронной визы и прикрепить цифровую фотографию. И в добрый путь!», — рассказал Лукьянов, назвав данное решение «очень правильным и очень нормальным жестом».

По словам Лукьянова, Калининград — тестовый вариант и в будущем география данной идеи будет расширяться.

Переговоры о безвизе для российских граждан с ЕС ведутся давно и этот процесс будет продолжаться, отметил Лукьянов. Однако, приняв такое решение, Россия демонтирует другой подход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатные электронные визы в Калининградскую область начнут действовать с 1 июля 2019 года. Виза будет действовать 30 дней и позволит иностранцам из вышеперечисленных стран прибывать в области не более 8 суток подряд. В другие регионы РФ с такой визой въехать будет нельзя.