Посол РФ в Латвии рассказал о бесплатных электронных визах в Калининград
Калининград, 28 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Бесплатная электронная виза с целью посещения Калининградской области для граждан 53 стран — решение не на словах, а на деле вопроса о безвизовом режиме между Россией и Европейским союзом, заявил посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов в эфире радио Baltkom.
По словам Лукьянова, Калининград — тестовый вариант и в будущем география данной идеи будет расширяться.
Переговоры о безвизе для российских граждан с ЕС ведутся давно и этот процесс будет продолжаться, отметил Лукьянов. Однако, приняв такое решение, Россия демонтирует другой подход.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатные электронные визы в Калининградскую область начнут действовать с 1 июля 2019 года. Виза будет действовать 30 дней и позволит иностранцам из вышеперечисленных стран прибывать в области не более 8 суток подряд. В другие регионы РФ с такой визой въехать будет нельзя.