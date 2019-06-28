Тюмень, 28 июня, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом 28 июня заявил на пресс-конференции директор регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

С июля тариф для многоквартирных домов в Тюменской области составит 136,01 рубля с человека в месяц, для индивидуальной жилищной застройки — 116,63 рубля с человека. Ранее тариф был выше на три рубля. И это уже второе снижение данного тарифа в регионе, начиная с 1 января 2019 года.

Как пояснил Карташков, снизить тарифы помогли рекомендации антимонопольной службы — была устранена техническая ошибка, допущенная при расчёте первоначального тарифа. В отношении виновных сотрудников департамента приняты дисциплинарные меры.

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Карташков отметил, что платить по-новому за отходы тюменцы начнут с июля. Перерасчёта не будет.

Напомним, новые тарифы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами появились с 1 января 2019 года, когда в России стартовала так называемая «мусорная» реформа.