Астана, 28 июня, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Пассажирский поезд по маршруту Нур-Султан — Достык, который доставляет пассажиров к озеру Алаколь, планируют запустить в Казахстане, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд Казахстана. Железная дорога

В компании уточнили, пассажирский поезд будет курсировать два раза в неделю с 30 июня по 30 августа 2019 года. В районе озера Алаколь организована зона отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2019 года в Казахстане запущено дополнительное пассажирское железнодорожное сообщение до озера Алаколь: поезда Семипалатинск — Достык и Усть-Каменогорск-1 — Достык. Оба поезда курсируют по нечетным числам.

Читайте также: На летний период в Казахстане запустят дополнительные поезда