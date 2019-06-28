Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Sony Pictures опубликовала сразу два трейлера к предстоящему фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Ролики были опубликованы 27 июня на YouTube-канале кинокомпании.

Цитата из к/ф «Однажды в голливуде». реж Квентин Тарантино .2019. США,Великобритания Актер Рик Далтон и Клифф Бут

Зрители могут видеть в кадре не только персонажей Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, но и Шерон Тэйт (Марго Робби), Люка Пэрри (Уэйн Мондер), маньяка Чарльза Мэнсона (Деймон Херриман) и даже Брюса Ли (Майк Мо). Премьера картины в США состоится 26 июня 2019 года.

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Напомним, сюжет будущей картины расскажет о бывшей звезде вестернов и его дублёре, которые пытаются построить карьеру в Голливуде. Его детали держатся в секрете, однако известно, что каким-то образом Квентин Тарантино включил в повествование историю убийства актрисы Шерон Тэйт сектой маньяка Чарльза Мэнсона.