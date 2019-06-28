Москва, 28 июня, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Москве установили забор вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади. Об этом сообщили очевидцы в Instagram территории.

Дарья Драй ИА REGNUM Сигареты и алкоголь

Интернет-издание «МБХ Медиа» уточнило, что пространство закрыли на реставрацию. Об этом журналистам сообщили рабочие.

Официальных данных о планах властей в отношении Хохловской площади столицы пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, общественное пространство «Яма» известно скоплением выпивающей молодёжи и антиалкогольным рейдам активистов движения «Лев против».

В конце июня Таганский суд столицы арестовал подозреваемого в серии отравлений посетителей «Ямы» и других общественных пространств. Мужчина входил в доверие к жертвам и угощал их газированными напитками или пивом, содержавшим химическое вещество. Люди теряли сознание, а их денежные и иные ценности становились добычей злоумышленника.