Москва, 28 июня, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Россия и Китай официально отказались от расчетов в долларах между собой, и тому есть большое количество причин, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

По ее мнению, основным толчком к такому решению послужило новое перераспределение экономических сил в глобальном масштабе по причине произошедшей технологической революции практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности.

«Сюда можно отнести также автоматизацию и роботизацию большинства производственных процессов в компаниях, а также целый спектр инноваций в обычной жизни людей (интернет вещей, умные дома, экономику взаимного пользования и т. д.). Таким образом, происходит постепенное формирование нового международного разделения труда с возможными новыми ведущими игроками, такими, как Китай, а в будущем — Индия, Индонезия и другие», — пояснила эксперт.

В связи с этим происходит борьба между существующими лидерами, в первую очередь США, и возможными новыми, такими как Китай, в результате чего возникают торговые войны, применение санкций по отношению друг к другу и другие меры, позволяющие тормозить экономическое развитие друг друга.

«Отказ от доллара является как раз такого рода мерой по снижению влияния США в Азиатском регионе, в первую очередь на Китай. В данном случае Россия играет также на стороне Китая, принимая во внимание торговые обороты этих двух стран между собой и другие виды сотрудничества между странами», — отметила Новикова.

В последнее время вопрос отказа от доллара или дедолларизации как процесса обсуждается странами все чаще и чаще. Например, страны Азиатского региона уже вплотную задумались о введении своей региональной валюты, которая могла бы быть использована вместо американского доллара.

«Таким образом, США постепенно теряют свое мировое влияние, более того, и Штаты сами вынуждают страны принимать такого рода решения. За последнее время США обсуждают возможности введения дополнительных тарифов на китайскую продукцию, ввозимую в США, а также вывод американских компаний с китайского рынка.

Все это ведет в большей степени к созданию нескольких больших регионов в мире, между которыми и будут осуществляться торговые отношения. А следствием такой мировой регионализации является уход от единой международной валюты в региональные, а также возможный взаимный расчет между партнерами при помощи своих валют. Первые шаги уже сделаны, а что будет дальше, покажет время», — высказала свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.

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