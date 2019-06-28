Киев, 28 июня, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Вопрос завершения войны в Донбассе «не подвластен» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Об этом 27 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц» Украины Юрий Грымчак.

«Она может завершиться как в этом году, так и через пять», — прогнозирует Грымчак.

Он считает, что прямые переговоры Украины и России по Донбассу могут начаться «как только Москва будет готова к переговорам, но насколько мне известно, они отказываются». При этом Грымчак не советует Киеву и президенту Зеленскому начинать прямые переговоры с Донецком и Луганском.

«Никто не ведет переговоры с представителями оккупационной администрации. Они ничего не решают», — добавил Грымчак.

По его словам, президент Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко.

«А другого варианта я не вижу. Мы пробовали воевать, довольно успешно: 2/3 Донецкой и Луганской области были освобождены… А какой еще вариант? Сдаться? Да, этого мы еще не пробовали», — сказал Грымчак.

Он также подтвердил, что Зеленский «может закончить как Порошенко», у которого сегодня немного более 7% поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Брюсселе во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Зеленский заявил о готовности вступить в переговоры с Кремлем.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что действия Кремля «остаются вызовом» для Украины, а потому Киеву необходим диалог с НАТО.