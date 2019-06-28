Москва, 28 июня, 2019, 11:39 — ИА Регнум. К сожалению, либеральная идеология себя не изжила. И никогда не изживёт. Вся жизнь человечества шла, идёт и будет идти в борьбе с этой идеей — идеей свободы человека от Божьего замысла о себе и, соответственно, свободы от всяких обязательств перед кем бы то ни было, кроме самого себя, заявил 28 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя слова Путина о либерализме.

Ян Брейгель Младший. Адам и Ева в раю. 1618

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times сказал, что так называемая либеральная идея изжила себя окончательно. Нереалистичность её элементов уже признана рядом стран.

«Началось всё с истории о преждевременно съеденном яблоке с дерева познания хорошего и лукавого (в обычном употреблении — дереве познания добра и зла, хотя этот перевод неточный), с сопровождавшей это действие ложью, с разделения в человеке стремления к знаниям и нравственного начала.

Потом был Вавилон, то есть попытка людей вновь уподобиться Богу, на этот раз «дав себе своё собственное имя», то есть переиначив себя на собственный лад. Сегодня всё повторяется. Где в новых научных устремлениях нравственный ограничитель? Кто реально готов остановить стремление известной части жителей Земли переиначивать себя и свою семью по собственному усмотрению — из мужчин в женщин и наоборот, из союза противоположных половин Человека в соитие однополости?

Вот и президент России Владимир Путин в очередной раз заявляет, что в «России ничего не имеют против нетрадиционной сексуальной ориентации». Что это, как не результат того, что либеральная идея не только не изжила себя, но процветает, диктует свои правила, в том числе и в России?

Посмотрите рекламу на телевидении: это массированная обработка сознания именно в духе либеральных идей: постановки себя в центр мироздания, наделения правом требовать для себя самого лучшего. «Ты этого достоин!» — так и слышишь постоянно этот змеиный шип…

В политике либерализм лишь прикрывается красивыми словами и понятиями. Мультикультурализмом — чтобы, несмотря на угрозу традиционному укладу, иметь в своих странах много дешёвой рабочей силы. Демократией — чтобы создать наилучшие условия для сохранения власти капитала. Правами человека — чтобы, выборочно требуя их соблюдения, давить на неугодные правительства.

А возьмём свободу торговли! Как же «либеральная идея изжила себя», когда и Китай, и Россия твердо стоят на защите принципов ВТО?

Спасти мир от окончательного падения в пропасть, уготованную ему идеями либерализма, можно только с опорой на культуру и традиционные ценности. Но тогда отношение к ним должно выстраиваться не по остаточному принципу: «нельзя и о них забывать», — высказал свою точку зрения эксперт.

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